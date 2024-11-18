宜蘭縣壯圍國中高勻芮在「2024年世界中學運動會」中，榮獲柔道項目女子組40公斤級金牌。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣壯圍國中高勻芮在「2024年世界中學運動會」中，榮獲柔道項目女子組40公斤級金牌，縣長林姿妙18日特別給予表揚及勉勵，並鼓勵她在運動場上的努力不懈與無私的奉獻，為國爭光、為縣爭光。

林姿妙表示，宜蘭囝仔勁厲害！高勻芮能夠在世運會榮獲佳績，讓世界看見台灣、看見宜蘭，實在不簡單，並期許她能再接再厲，持續在各項賽事競技場上奪得佳績；縣府也會繼續推動各項體育發展，並提供選手優良的訓練環境，培育出一流的運動選手，提升宜蘭縣的運動競技水準，共同拚出宜蘭好生活、好運動。

宜蘭縣長林姿妙（前排中）18日特別給予表揚及勉勵，並鼓勵高勻芮（前排右三）在運動場上的努力不懈與無私的奉獻，為國爭光、為縣爭光。（吳佩蓉攝）

高勻芮因為在兄長學習柔道影響，耳濡目染下開始踏入這片領域，她向教練陳勁穎說，「父母、教練、老師多年來的栽培，我必將以榮耀回報故鄉。」而她的父親更賦予她「高勇」之名，願她如泰雅族的勇士般在柔道場上所向披靡，榮耀部落與宜蘭。

高勻芮教練的鼓勵下，成功披上中華隊戰袍，她說，在備賽過程充滿挑戰，但還是在每一場訓練和比賽中咬牙挺過，堅守夢想，最終奪得金牌，站上國際頒獎台。

縣府教育處表示，縣府致力於推動縣內各項體育發展，為培育優秀運動選手，投注諸多經費推展各項運動與興設運動場館，積極強化怡蘭的運動設施，提供選手完善培訓環境，未來也將持續爭取相關經費，並結合各單位資源，提升縣內軟、硬體設施，讓宜蘭選手們都能得到最好的照顧，在各項賽事嶄露頭角。