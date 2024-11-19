世界棒球12強賽昨晚中華隊以2：0擊敗古巴隊，不少球迷熱血看直播，發現球場VIP觀眾席有兩名就讀北巿頂尖貴族學校的小學生在寫作業，網友直呼「有夠狠」，就連轉播的主播也喊出「放下你的作業，嗨起來」，此外日本富士電視台主播熊谷龍一在直播看到這一幕，相當驚訝問「這難道是作業嗎？」

網友昨（18）日傍晚於Threads上傳一段短片，只見大巨蛋球場的VIP觀眾席，竟有兩名就讀北巿頂尖貴族學校的小學生在寫作業，讓人直呼「在大巨蛋坐VIP席寫作業贏過幾%國小生」、「真的有夠狠，在比賽現場寫作業」。

愛爾達電視昨也在YouTube上傳比賽賽事片段，3局下中華隊和古巴隊的比數為1：0，鏡頭帶到VIP觀眾席上兩名在寫作業的國小生，主播看了忍不住喊「放下你的作業，嗨起來」，日本富士電視台主播熊谷龍一在直播時驚訝問「這個難道是在做作業嗎？」

網友紛紛留言，「大巨蛋圖書館是嗎？我不允許欸」、「超好笑，重點導播還帶兩次」、「根本沒心思寫，快收起來」、「時間管理大師」。