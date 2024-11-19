由於露天礦場環境極端嚴苛，車載設備需面對高低溫、強烈振動和粉塵等挑戰。睿剛電訊提供整合高效能處理器的車載電腦、GNSS精準定位系統及衛星通信，協助客戶解決舊有設備過時、體積過大、線纜複雜、自行開發成本高等問題。睿剛電訊以強固型設計和多元整合的特性，提升了車輛管理的便利性和運行效率。

此次合作中，睿剛電訊提供了VIKING和VULCANX兩款車載電腦，前者具備7吋螢幕，便於礦車上的任務指派與狀況回報，後者則具備10.4吋螢幕，可在各種環境光條件下操作，用於顯示工作任務和檢索採礦設備狀態。兩款設備皆經過耐震、防塵、防水測試，具備強大的GNSS系統和智慧電源管理功能，能穩定應對礦場的嚴苛環境。

睿剛電訊的解決方案成功減少了35%的安裝時間，並將安裝成本降低近90%。此外，其設備支援高效能處理器與多種無線通信技術，包含5G、4G/LTE、WiFi及衛星通信，確保礦場作業的穩定性和效率。隨著礦場逐漸導入AI技術和3D影像處理，睿剛電訊的VULCANX系列產品已具備處理高畫質影像的能力，為未來技術升級做好準備。透過此次合作，睿剛電訊展現了在礦產行業中的技術實力，並將持續致力於為客戶提供強固、穩定且具前瞻性的移動解決方案。