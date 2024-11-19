本土天王吳宗憲除了主持工作之外，副業收入更是亮眼，除了曾投資LED事業，還跨足房產、商場、健身房、出版社、餐廳、唱片公司和藝人經紀等領域，身家逾10億。今(19日)週刊報導，吳宗憲原本長期與東森購物合作直播賣保健品，最近悄悄跳槽到MOMO購物，而他過去業績亮眼，第一次上場直播時就有百萬營業額，後來還創下2.5小時賣出1500萬的成績。

據《鏡週刊》報導，吳宗憲近年轉換跑道賣保健食品，他曾表示為自己轉換跑道的成績感到很欣慰。為了創造更多業績，近期傳出他離開老東家東森購物，轉往MOMO。對此，媒體求證吳宗憲是否與東森已結束合作？他表示要看前東家還有沒有存貨，他也承認已跳槽到MOMO購物一個月，剛去新公司直播，業績就衝上第一名。

吳宗憲之前都和東森購物合作，還曾邀請澎恰恰加入直銷電商，右為東森直銷電商董事長王令麟。（圖／中時資料照）

吳宗憲曾帶女兒Sandy參加燒餅店開幕。（圖／中時資料照）

吳宗憲同時強調與東森沒交惡，「與東森購物關係一直都很好，沒有問題！」而吳宗憲事業版圖大，除了曾資過惡魔島等10多間餐廳和服飾店，還曾跟女兒Sandy一起經營燒餅店，近年他又砸了4000萬將台南的「老唐牛肉麵」經營權買下，交由兒子吳睿軒（鹿希派）打理。

吳宗憲多年來花不少錢投資副業。（圖／中時資料照）

婚姻生活方面，吳宗憲與張葳葳結婚34年，育有3女1子，今年7月吳宗憲自曝和老婆各過各的，早已分居多年，目前是開放式婚姻。吳宗憲當時受訪表示，自己喜歡生活自在，不喜歡被管，每天回到自己豪宅就脫衣服、躺沙發，生活舒適。但被問到是否仍有婚姻關係，吳宗憲沒正面回應說：「不要問這個啦，家庭關係一切都非常好。」