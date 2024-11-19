中國大陸常駐聯合國代表傅聰美東時間18日表示，中方支持為保護蘇丹平民盡快實現停火止戰，推動局勢降溫降級。

傅聰在安理會表決蘇丹問題決議後的解釋性發言中表示，非洲蘇丹衝突延宕至今已超過19個月，平民持續深陷戰火，傷亡數字不斷增加，人道形勢愈發嚴峻，令人深感擔憂。中方支持為保護蘇丹平民盡快實現停火止戰，推動局勢降溫降級，因此對決議草案投了贊成票。

傅聰說，中方呼籲蘇丹衝突各方以國家和人民利益為重，停止敵對行動，切實履行在沙烏地阿拉伯吉達達成的協議中保護平民等各項承諾。中方支持聯合國祕書長蘇丹問題特使拉馬姆拉與非盟等地區組織加強協調，繼續推進調解斡旋。

傅聰強調，安理會採取任何行動，都必須切實尊重蘇丹主權、獨立和領土完整，必須同蘇丹政府等有關方充分協商。強加外部解決方案只會使局勢更加複雜，無助於停火止戰，也無助於實現保護平民的目標。