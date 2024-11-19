為推動農業部「找回原力－原鄉生態永續新農業核心技術研發與擴散」計畫，高雄區農業改良場攜手在地部落蒐集種原、建置保種圃，扎根原鄉並無償協助繁殖種原及輔導栽培技術，讓傳統作物及文化傳承綿延永續，也結合六級產業帶動地方發展。

高雄農改場表示，該場在高雄市茂林區積極協助茂林雙黑「黑稻米」及「黑小米」的復育及栽培技術改進，不僅在多納水田區復育黑米，讓部落祭儀延續傳承，也在萬山部落建立保種圃及復育基地，藉由種原保存、文化延續與營造地景來結合部落小旅行發展原民產業。

高雄農改場更接續協助屏東縣霧台鄉公所布點復育百合，拓展到居家周邊農園，將常用花環植物種回居家周邊，並營造百合地景，找回族人記憶；部落廚藝學校則透過保種解說及採摘體驗，將文化傳承延續並作為導覽的一部分，此外鄉公所則積極建立保種圃作為保存種原、延續部落耆老傳統知識與智慧，作為產業發展及教育應用與推廣的基石。

除無償協助繁殖種原及輔導栽培技術外，高雄農改場更行原鄉傳統作物蒐集與保存，並於場內增闢保種圃，作為異地保種的備援基地且提供落地保種的種子來源，除了保種外也研發加工技術，持續協助部落發展特色農產業。

高雄農改場長戴順發指出，原民傳統作物不僅營養成分豐富，且具有耐逆境的特性，透過作物的栽培管理及加值利用與推廣，吸引原民部落關注，有助於台灣農產業的多樣性，發展原民產業特色。同時期待在現有基礎上擴大延伸效益至其他原鄉部落，促成部落有意願在地青年、團體或社區發展協會接手，並結合企業ESG的合作，讓種原永續保存，文化永續流傳，產業永續發展。