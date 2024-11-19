7月24日凱米颱風造成台鐵北迴線K53＋800小清水溪橋梁西正線被大水沖毀，正重建鋼桁架新橋，預計12月21日通車，台鐵公司總經理說馮輝昇說，面對極端氣候，台鐵在花蓮崇德到和平區間，強化裝設26個監控系統，24小時監控，未來評估開明隧道或路線調整、改線等，年底會有相關評估報告。

凱米颱風來襲造成花蓮和仁到崇德間路段土石流淹沒北迴線鐵軌，鐵路中斷9天後才搶通，但因小清水溪橋被毀，目前只能以東正線單線雙向運轉，台鐵為此改點，列車到站時間也延後。

0403地震後造成花蓮清水斷崖邊坡土石鬆軟，今年7月颱風凱米侵襲，蘇花公路及北迴線多處災點，小清水溪、石公溪震後土石鬆落堆積，因大雨沖刷淹沒蘇花公路匯德隧道北口，也沖毀下游台鐵小清水溪橋西正線。怪手漏夜開挖巨石，清出水道溝渠。（王志偉攝）

因這座橋對北迴線東部軌道運輸非常重要，9月28日行政院長卓榮泰視察搶修狀況，台鐵說12月28日會提前通車。交通部長陳世凱今第4度到現場視察，在台鐵日以繼夜搶修下，估算最快再次提前至12月21日完成通車，陳世凱表達感謝，慰勞工作人員辛勞。

因0403地震後造成花蓮清水斷崖邊坡土石鬆軟，山區遇上大雨，天災來襲，上方邊坡土石鬆落，就沖毀下游台鐵小清水溪橋西正線。台鐵總經理馮輝昇受訪說，北迴線短期因應部份，目前在花蓮崇德到和平區間，設置26個監控系統，每天24小時都在監控橋樑、野溪水量，目前都非常穩定，8處阻隔設施即告警設施，也分別會在今年的12月底跟明年4月底完成。

馮輝昇說，台鐵對北迴線整體路線的安全性進行評估，道路或監控都有效提升；在中期部分，部分路段會用明隧道、箱涵擴挖、路線調整等都會同時進行，其中路線調整會在年底有一評估報告，提供花東鐵路一個安全、可靠、穩定服務的一個重要參考。