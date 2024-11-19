內湖t.Hub內科創新育成基地（張珈瑄攝）

台北市議會財建委員會19日首次赴內湖t.Hub內科創新育成基地考察，議員對於政府補助款項、園區進駐率、在地結合等面向提出討論，民進黨市議員何孟樺問及，一般民生跟內科的關係其實是斷裂的，除了塞車，還有什麼連結在地的活動；國民黨市議員汪志冰也對於內科空間分布提出疑問。

內科從90年代開始發展，為了讓企業能創新、永續發展，因應全球產業趨勢，希望能引介民間資金，把這個園區打造成創新研發、創業加速的生態體系，園區開發項目包括育成中心、人才培育中心、創意交流空間及共享空間，此BOT案2016年公告，2020年正式開幕，民間投資金額達67億7000多萬，截至目前創造6000個工作機會，培育290家新創團隊，共3塊基地，皆為綠建築，主體設施t.Hub進駐率達97％為全國最大新創中心，由宏匯集團委託工研院營運。

宏匯公司總經理崔梅蘭提及，台灣中小企業的存活率3年不到10％，放眼全世界則是低於3％，新創值得鼓勵，但是不能鼓吹一定會成功。t.Hub規範進駐時間為3年加3年，最多6年，很多新創團隊找到工作型態、成熟穩定後會選擇離開，但一直待在園區沒離開、拿政府補助未必都是好事。

不過t.Hub執行長陳惠榕也表示，會淘汰只是衝著租金的租金來的，這並非我們要招收的團隊。

台北市產發局長陳俊安表示，目前資金協助分成青創貸款及中小企業貸款，過件率都達8成，至於補助部分希望雨露均霑，2年多前就加嚴小組審查機制，會針對前瞻性、未來性，及服務跟產品奔深的市場性做核准審查。內湖為育成階段，下階段會進入市場加速，再到品牌化、規模化，是育成基地要對接部分。