今年10月颱風山陀兒造成國道1號南下1.2公里處邊坡滑落，也造成匝道一度封閉。立委王正旭基隆服務處19日上午邀請高公局、基隆市政府等單位現勘。高公局除斥資700餘萬元進行邊坡穩定作業外，也將改善現場排水狀況。

立委王正旭基隆服務處主任林明智表示，現場除由高工局進行邊坡整復工作，初估將斥資新台幣700餘萬元，排水設施也需另外評估，他邀請基隆市政府工務處及七堵區公所等單位會勘，希望能夠中央地方攜手解決邊坡及排水設施，若預算需要中央支持，王正旭將盡力向中央爭取。

八德里余文財里長表示，國道一號邊坡的雨水匯集到八德路23號旁，他希望高速公路局可以從源頭改善，不管是做沉砂池、攔砂設施也好，有效疏道水流匯集到基隆河，才不會因排水不及漫淹至八德路的路面。

市議員吳驊珈說，富景天下社區鄰近此處，麥金路因颱風豪大雨發生路面逕流，他期盼高速公局、基隆市政府攜手來改善此處的區域排水，防止災害持續來發生。

高公局內湖工務段段長何智能說，近期因為降雨的關係，導致泥流影響排水，當下工務段緊急完成清淤工作，目前正在進行邊坡穩定的作業，工務段有請大地工程技師來勘查邊坡安全，目前狀況穩定、沒有大規模滑動的疑慮，穩固的作業會持續進行；部分的排水沒有按照路徑匯集，以致於造成路面逕流，這個部分他們會來改善。