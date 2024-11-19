耳鼻喉科醫師張益豪昨天分享，一名竹科太太來看診時抱怨老公睡覺時一直打呼很吵，開玩笑說會不會換老公比較快，讓他在診間不敢回話。他指出，打呼不只是吵人，還有可能是健康問題，像是變胖、太勞累、感冒鼻塞、睡姿仰睡等。

張益豪昨天（18日）在臉書發文，台灣人打呼的比例很高，身為醫師的他也會打呼，特別是有喝酒、變胖、太勞累和感冒時，曾經有一位竹科太太在看診時開玩笑跟他說，老公會打呼，會不會換老公比較快，害他在診間不敢接話，不知道要怎麼回。

張益豪指出，打呼、打鼾其實需要多管齊下治療，嚴重的鼾症，特別是阻塞性睡眠呼吸中止症不僅會影響睡眠質量，還可能對健康造成長期影響，例如增加高血壓、心臟病和中風的風險。他解釋，打呼是睡眠期間氣道部分阻塞，原因可能包括體重過重；睡姿仰睡；有鼻塞、鼻中隔偏曲或鼻竇炎問題；下顎後縮或狹窄；飲酒或服用鎮靜劑等。

張益豪表示，可以從改變生活方式改善打呼，首先減少體重可顯著降低鼾聲，尤其是超重者效果明顯；試著側睡而非仰睡，避免仰睡時舌頭可能向後墜，影響氣流。另外，睡前幾小時避免飲酒或服用會鬆弛肌肉的藥物，以及避免吃太飽增加橫膈膜的壓力，進而影響氣道。最後也能從改善鼻部呼吸，使用輔助工具治療打呼，這些可以就醫找耳鼻喉科醫師治療。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！