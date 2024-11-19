這次美國特使到訪，顯示以美國為首、旨在結束這場衝突的外交努力取得進展。以色列與黎巴嫩真主黨之間的衝突，在9月下旬以色列對真主黨發動大規模進攻時升級為一場全面戰爭。

黎巴嫩國會議長貝里（Nabih Berri）助理哈利爾（Ali Hassan Khalil）表示，黎巴嫩政府和真主黨都已同意美國提出的停火方案。

以色列尚未對此發表評論。

真主黨同意由其長期盟友貝里進行停火談判，但儘管外交努力正在進行中，真主黨和以色列之間的交戰並不見降溫。

一名了解這場停火協商的外交官表示，相關細節尚待敲定，而這些細節仍有可能阻礙雙方達成最終協議。

哈利爾表示，以色列試圖在「砲火下」進行談判。他指的是以色列對貝魯特和真主黨控制的貝魯特南部郊區進行更大規模的空襲。哈利爾表示：「這不會影響我們的立場」。

他拒絕說明黎巴嫩對美國該草案提出的說法，僅表示這些看法是在「良好的氣氛中」提出的，且符合聯合國安理會第1701號決議。

該決議讓真主黨與以色列上一次在2006年的戰爭成功落幕，其中要求真主黨在以黎邊境和利塔尼河（Litani River）之間這塊地區不得部署武力。