台灣水果聞名國際，若要提供國內外民眾品嚐，需在採收後短暫的保存時間食用，也因此需要更多耗能的冷鏈，是推廣農作物的不利因素。中央大學光電系講座教授孫慶成帶領博士生黎秋玉進行為期4年的研究，以UVC-LED（短波紫外光發光二極體）作為殺菌的光源，嘗試在果皮表面進行殺菌，並藉此來消除果皮的細菌感染以延長水果的保存期限，此研究已刊登於農業的頂尖期刊《Smart Agricultural Technology》。

在團隊的努力下，掌握了UVC-LED的三度空間發光分布，設計UVC的殺菌燈箱，力求對置於其中的水果表皮有均勻的光照射劑量。3年來研究團隊已在香蕉與橘子上取得相當的成果，在適當的照射劑量下，能夠有效地讓上述兩種水果的表皮減少或免除細菌的感染，明顯地延長保存期限。

孫慶成表示，在進行芒果的實驗時，意外發現以UVC對芒果表皮殺菌的效果不彰，並非是照射劑量問題，而是有些芒果表皮可以抗拒UVC的殺菌，在照射後黑斑菌叢仍然繼續擴大。

孫慶成說，經過深入的研究，發現這可能是黑斑菌叢具有立體的結構，菌叢可以進入果皮的深度組織，而UVC卻因光線的能量太強，在果皮淺層即被完全吸收，因而對於已在深度組織的菌叢無法有去除的效果。

黎秋玉在孫慶成的指導下，進行UVC光對於芒果表皮穿透力的研究，證實UVC光的穿透力僅止於極淺的表層，對已有黑點菌叢芒果的照射無效。經研究發現，若芒果的表皮無任何感染，在採收後以適當的UVC劑量照射，靜置一周芒果的表皮仍然乾淨美麗。UVC光的照射仍然具有其價值，但是芒果的表皮需要無任何感染。

中央大學光電系主任鄭恪亭認為，可以正確地以UVC光線來取代化學除菌，延長水果的保存期限，甚至可以降低冷鏈的需求。這項發現對台灣農民乃至於全球的農民與消費者而言，可說是一項嘉惠民生的重要研究成果。