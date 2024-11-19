今年第3季全球電視品牌出貨量達到5233萬台，季增9.6％、年增0.5％，研調TrendForce指出，主要是今年大陸宣布針對一、二級能效8類家電產品提供零售價15％至20％的以舊換新補貼，當地電視品牌8月起陸續增加生產符合補助資格的機種，並加大中秋節和十一黃金週的促銷規模，以至於第3季全球電視品牌出貨量較預估高出1％。

TrendForce表示，此次中國品牌業者和通路商直接將補貼金額反映於零售價，加上補助期限只到2024年底，刺激更多換機需求，帶動中秋節和十一黃金週檔期銷量年增20％以上，為需求顯露疲態的電視市場注入暖流。

預期熱絡情況將延續到今年底，加上歐美地區的節慶促銷備貨，預估第四季全球電視需求將再季增2.5％、達5363萬台，年增0.5％。2024年的全年出貨量可望達1億9670萬台，年增0.6％，終止連續5年出貨衰退的局面。

大陸第1電視品牌TCL，今年8月開始為歐美地區的節慶促銷作準備，平均外銷月出貨量提高至200萬台。受惠於以舊換新政策，其9月內銷出貨成長27％。以上因素帶動TCL第3季出貨量成長9.3％，再次擠下海信站上全球第2名。

預期TCL今年第4季將持續推進母品牌與子品牌雷鳥並進戰略，TCL主打海外與中國中高階市場，雷鳥產品主攻內銷的年輕族群，有助該公司挑戰2024全年出貨2800萬台，年增達12.3％。

至於三星電子過去憑藉在Mini LED電視市場的過半市占率，盤據全球電視出貨總量第一名。但2023年起，全球性通膨導致消費者需求轉向其他高附加價值產品上，此外，2024年Mini LED電視出貨成長動能主要來自中國市場，對三星的助益有限。其第3季雖然守住總出貨量第一名寶座，但今年Mini LED電視的出貨量僅剩160萬台，年減6％。