台中市大里區塗城國小一年級學童19日下午展開校慶踩街，校方結合生活教育、環保知識等在不同地點設置闖關，寓教於樂。（潘虹恩攝）

台中市大里區塗城國小一年級學童19日下午展開校慶踩街，活動不僅20多位家長投入擔任關主，塗城國小校友、市議員林碧秀也為學童介紹學校歷史等。（潘虹恩攝）

台中市大里區塗城國小慶祝105年校慶，19日下午由教師帶領一年級學童沿校園周邊展開祈福踩街，校方結合生活教育、環保知識等在不同地點設置闖關，寓教於樂。活動不僅20多位家長投入擔任關主，塗城國小校友、市議員林碧秀也和學童介紹學校歷史和議員工作，師生、社區和家長共同響應，帶給學童更多元的學習。

塗城國小一年級逾百位學生19日下午在校園穿堂集合，分為5小隊出發，輪流前往位於校園隔壁、市議員林碧秀的服務處、校園周邊來來游泳池和寶雅生活館等地，各處結合生活、環保和數學等觀念，設置不同闖關遊戲，學童們迫不及待向前挑戰，笑聲不斷。

校長劉淑秋說，塗城國小自1919年成立，今年滿105周年，希望透過踩街活動，帶領一年級的孩子們認識地方人士和周邊生活場域，進而讓學童與地方鄉土產生感情；不同地點也結合不同議題設置闖關，希望透過熱鬧有趣的活動，帶給孩子們生活化的學習。

她並說，孩子們踩街其中1處會經過林碧秀議員服務處，由議員向孩子們介紹學校或大里市的歷史，或可以簡單介紹議員的工作，培養孩子感恩愛鄉的情懷，孩子們也藉由看到民代的工作、看到學姊服務人民的經歷，未來也能成為幫助別人的人。

為讓活動順利進行，塗城國小家委會約20多位家長響應活動，擔任關主、負責維護交通等，家長會長黃莉媛分享，學校舉辦愛鄉土與關懷社區的活動，許多家長很有愛心、共同響應，希望開啟孩子不同視野。林碧秀則說，每位孩子都是未來的國家棟梁，很高興響應母校活動，帶給學童更多元的學習。