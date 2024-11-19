消防署長蕭煥章(左前)向與會嘉賓介紹救災機器人之各項功能，期結合高科技救災設備到位，未來能大幅度降低消防人員救災時之風險。(于家麒攝)

在金門首度亮相的救災機器人，結合最新科技及性能，大幅度降低消防人員救災時之風險，保護縣民之生命安全。(于家麒攝)

救災機器人最大射水流量達每分鐘4800公升，可切換直線或水霧射水。(于家麒攝)

熱顯像空拍機具備紅外線與可見光同步顯示、雙畫面切換、即時監看回傳及攝錄影功能。(于家麒攝)

為強化消防人員安全，導入科技救災，消防署極力向行政院爭取協助經費，協助全國22縣市消防機關購置救災機器人暨紅外線熱顯像無人空拍機；消防署長蕭煥章今(19)日特別前往金門，出席該署全額協助購置總金額高達新台幣三千萬元之救災機器人與無人機啟用典禮，期結合高科技救災設備到位，未來能大幅度降低消防人員救災時之風險，保護縣民之生命安全。

金門縣消防局指出，此次行政院協助地區採購救災機器人及紅外線熱顯像無人空拍機各4組，每組分別價值新台幣650萬與100萬元，金門獲得合計3000萬元之全額經費，使地方深感中央對第一線消防人員安全的重視，也對縣府財政有莫大助益。

為感謝行政院全額協助，金門縣消防局特別於今日邀請消防署長蕭煥章蒞金，並安排拜會縣長陳福海。陳首先感謝蕭對金門消防人員安全的重視及高科技救災裝備的提昇，並藉機與他研商未來中央預算經費補助、風災應變期間關鍵基礎設施電力電信搶救等重要議題。

啟用典禮由副縣長李文良主持，包括行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允、縣議員許玉昭、許大鴻、蔡其雍、董森堡、王國代、蔡水游及吳佩雯、金門義消總隊長顏章團暨總隊部幹部、各義消大隊長均列席觀禮，與消防署長蕭煥章共同啟用救災機器人暨紅外線熱顯像無人空拍機，金門地區消防救災設備即起也邁入新里程碑。

蕭煥章表示，救災應著重地方化，每個地方應依據各自災害類型的不同，強化在地消防救災量能，善用科技輔助救災，進而邁向國際提升競爭力，希望未來能透過與金門攜手合作，將理想逐一實踐，提供金門縣民更好的保障。

啟用典禮後現場也展演救災機器人、熱顯像空拍機功能及性能，救災機器人操作拖拉28噸重之水庫車，並越過坡度20度之障礙面，最大射水流量達每分鐘4800公升，可切換直線或水霧射水，機器人本體具備自我降溫撒水頭，同時具備無線即時傳輸火場畫面、五用氣體偵測及數據回傳功能。熱顯像空拍機具備紅外線與可見光同步顯示、雙畫面切換、即時監看回傳及攝錄影功能，無風環境續航約25分鐘，最大抗風約6級，具備前後左右自主避障等多種功能。

消防局說明，在金門首度亮相的救災機器人，結合最新科技及性能，讓消防人員在救災現場資訊及狀況不明危險情況下，能先行運用無人空拍機協助偵查災害範圍及嚴重程度，輔助救火、爆炸、化學品洩漏、大面積建築廠房火災等情資蒐集研判，並以救災機器人進入危險現場執行火場監看、防止延燒、滅火攻擊等任務，避免消防人員進入高危險火災環境，降低意外發生，同時兼顧火災搶救任務需求。

縣長陳福海表示，開源節流及禮運大同一直是他的施政主軸，在縣府財政有限情況下，行政院及消防署全額協助3000萬元購置高科技救災裝備，實是金門鄉親之福，透過中央與地方齊心，共同努力打造金門成為宜居安全城市。