鍾欣凌、丁寧、孫淑媚合作杜政哲執導華視、公視台語台《拜六禮拜》，19日在彰化舉行媒體探班。鍾欣凌突破以往尺度首演小三，還和林俊逸有情慾戲，她直呼：「嚇瘋了，我認識他這樣好尷尬，但要跟不認識的人更尷尬，演出之後覺得還好是他。」她說拍情慾戲沒有想像中享受，覺得很緊張，尤其是拍吻戲很害羞。

為了首次情慾戲，鍾欣凌當天特別洗香香、刷牙等，覺得這經驗很新鮮，姿勢也是「女上男下」，林俊逸在椅子上，她跨坐在對方身上，她一開始擔心重量無法支撐，他很Man保證會撐起身體，她說：「他有練身材、很精壯，肌肉有在用力。」最後她還要被抓姦呼巴掌好奇妙，自嘲以前都是演抓姦的人，她也笑虧：「真的要送紅包給林俊逸，對不起玷污你感覺。」

鍾欣凌首演小三，拍情慾戲先洗香香。（華視、公視台語台提供）

孫淑媚以往都是苦情媽，這是一改形象演美艷的八點檔女星，還和小鮮肉連晨翔有激情床戲，2人上一部戲合作，是她對男方單方向的情愫，這部戲是互相喜歡，男方嘴甜：「年初、年尾都跟妳拍吻戲。」

她首次拍床戲，緊張到喝酒壯膽，導演希望渴望彼此互吻，以「火車便當」姿勢從飯店門口一路親到床上。她單身約10年，自認是宅女，又是句點王，有收到許多告白，都無疾而終，以前拜月老開很多條件，好像都沒什麼用，現在沒有預設立場。