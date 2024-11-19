台電增資及撥補總額將達5000億元，國民黨立委廖偉翔今質詢時直言，政府「三年間不停掏空國庫，還讓人民買單」，從經濟部增資1500億元、疫後特別條例撥補500億元，到今年再增資1000億元，如今追加預算又要1000億元，明年還計劃再編列1000億元，台電成了「一口無底深潭，越補越虧」。經濟部部長郭智輝則承諾，將於年底提出正式財務報告。

廖偉翔指出，台電在拿取政府補貼的同時，這三年間還不斷漲電價，民生電價漲幅高達30.4％，工業電價更是驚人的66％。這情況就像「一個開著破洞的水桶，民眾的水源不僅被加價抽走，還得負擔修補破洞的費用」。廖質詢行政院長卓榮泰，是否有管理手段可以優化台電的虧損情形，卓則回應，正是因為無法反映成本，才需調漲電價。

廖偉翔駁斥卓榮泰的說法，他以資料數據指出，台電長期閒置或未依原定用途使用的土地面積龐大，共有166件、301筆，面積達27.7萬平方公尺，其中閒置超過20年的土地就有47件、90筆，面積達4.2萬平方公尺，佔比超過15％。如此龐大的資產竟然「躺平不動」，如何對得起繳稅的人民？台電根本是「坐擁金山卻無法開採」，資產管理令人憂心。

廖偉翔指出，台電的節流政策更是讓人憤怒，第一、三年間因卸貨延遲，支付滯船費高達30億元，「這筆費用比起燃煤還要昂貴，卻完全沒為發電帶來任何效益」；第二、購入物料後時間久遠，缺乏防護或處理導致報廢。今年物料存貨比去年增加了186.61億元，增幅達167.56％，這就是「把資金壓在倉庫裡發霉，最後還丟進垃圾桶」。

廖偉翔痛批，台電既不開源也不節流，卻持續向人民漲電價、向政府要補貼，就連未來4年的財務初步規劃也寫不到一千字，就要逼立法院埋單1000億的追加預算。對此，郭智輝則承諾，將於年底提出正式財務報告。