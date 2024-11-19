「苦難是化過妝的祝福。」後天失明視障者賴淑蘭，不願向命運低頭，努力奮鬥挑戰自我，更在57歲時取得博士學位，10前獲邀在中興大學開設通識課程，她期盼以「生命影響生命」為教學理念，啟發學生探索人生價值，其事蹟也榮獲台中模範身心障礙勞工獎項，表彰其對教育和社會的貢獻。

興大視障老師賴淑蘭（左）榮獲模範身心障礙勞工，與興大文學院院長、通識中心主任吳政憲合影。（興大提供／李京昇台中傳真）

今年69歲的賴淑蘭在26歲時，診斷出視網膜色素病變，視力隨著年紀惡化，讓她46歲時喪失視力成為全盲者，人生境遇突逢轉折，讓她萬念俱灰，但不願被疾病打敗的她，全盲隔年考入高雄師範大學特教所，51歲考上中正大學成人與繼續教育研究所博士班，並在57歲取得博士學位。

賴淑蘭說，她失明後因為即使在熟悉家中，仍撞得滿身傷，連床走到廁所7步的距離，都是一大挑戰，讓她曾喪志到足不出戶，但不甘中年變成「宅女」，人生就算「瞎」半場也不願放棄，所以她重拾希望，透過聲音來「聽書」，先是去讀研究所，接連拿到碩、博士學位，讓她重啟人生下半場。

賴淑蘭2014年也獲邀到中興大學任教，擔任通識中心課程老師，開設「生命教育」、「社會關懷」等課程，其上課方式，還曾讓學生矇眼體驗視障者出門、購物或社交，讓學生親身了解失去視覺後，各種感官知覺變化，藉此讓學生們學會珍惜。

賴淑蘭老師（左）在興大開設通識10年，教生命教育與社會關懷，也教學生覺察情緒。（興大提供／李京昇台中傳真）

除教職工作之外，賴淑蘭同時也是位馬拉松跑者，她7年前克服對路跑的恐懼，加入視障路跑團，花半年多時間，摸索憑著陪跑繩的牽引，雖曾多次跌倒受傷或不被看好，但在堅持下，她至今已征服6場半程馬拉松。

賴淑蘭說，就像她的人生一樣，她跑得不是很好、也不快，但會堅持跑下去，希望透過跑步建立起與他人的連結，同時以自身經歷鼓勵所以來上課的學生。