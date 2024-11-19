43歲香港女星黃翠如是聯旺集團千金，2018年和演員蕭正楠結婚，17日她在IG上傳一段影片，宣布懷孕喜訊，並透露曾歷過流產低潮，夫妻倆花了很多時間才走出傷痛。而蕭正楠聽到老婆懷孕消息時，感動得在鏡頭前掩面痛哭。

黃翠如17日在IG分享影片，裡面紀錄了夫妻倆結婚時的片段，還有她拿著超音波照片默默落淚的畫面。在得知自己懷孕時，黃翠如第一時間將驗孕棒拿給老公看，對方躺在床上，一開始有點不敢相信露出疑惑的表情，在確認是妻子懷孕後，感動得在鏡頭前大哭。黃翠如表示每一個家都有屬於自己的故事，將開心、難過的事拼湊在一起，「或許這才能稱為『家』的完整」。

黃翠如和蕭正楠結婚6年。（圖／翻攝自wongtsuiyu IG）

黃翠如透露曾經流產過，夫妻倆曾經期待過一個生命，但在一個比較艱難的時刻，他們失去了，之後用很多日子，才漸漸找回生活的平衡，「努力互相成為對方快樂的電池」。她很感謝這一年，神再次為他們送來了彩虹的禮物，「每天，帶着感恩而又有一點忐忑的心，滿載着愛，日夜期待」。

黃翠如和老公蕭正楠分享懷孕好消息。（圖／翻攝自wongtsuiyu IG）

他們相當感謝大家給予的祝福，分享自身小故事，也希望為經歷過失去的父母互相加點力量，「我們明白那種不能言語的傷痛，但也希望大家相信，日子一定會更好的。生命中不需要童話，但願在我們的生活𥚃，尋找到希望，願祝福降予每個家」。