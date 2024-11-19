電影《春行》由新銳導演王品文、彭紫惠執導，卡司堅強，集結喜翔、楊貴媚、藍葦華、張書偉主演，2人首度執導劇情長片，即在國際影展間頻頻獲獎，11 月除了台灣以外，同步前進西班牙與墨西哥院線大銀幕上映，也在泰國跟波蘭兩國影展首映，更於本屆金馬獎風光入圍最佳新導演與最佳男主角2項大獎。

在《春行》中，金馬執委會執行長聞天祥尤其大讚喜翔精彩詮釋一個不擅於表達情感的男人，在表演的控制上做出了令人信服的表演。《春行》今（19日）舉辦首映會，片中夫妻喜翔、楊貴媚再度聚首，談兒子藍葦華與張書偉的戀情，電影將在本周五11月22日全台上映。

《春行》故事細細刻畫著老夫老妻之間的深刻情感，雖然育有一子，兒子曾經娶妻結婚，但最後仍然離婚收場，選擇離家與同性伴侶生活，從此與父親斷絕往來。喜翔認為他所飾演的角色「欽福」自卑感重、自尊心強，又沒辦法照顧到一家人，楊貴媚則觀察到其實這樣看似大男人的丈夫，還是對太太和孩子很有愛，笑說：「不然早就走了！爬樓梯爬那麼遠才能回家，那個家有夠遠！」但她所飾演的「秀緞」也因此夾在丈夫與兒子中間，只能偷偷關心兒子和他的伴侶。

藍葦華（右）在電影裡跟張書偉（中）飾演同性伴侶，跟爸爸喜翔意見分歧。（今日影像藝術有限公司提供）

片中兒子「建明」一角由藍葦華飾演，同性伴侶「程皓」則是戲外和他感情極好的張書偉，拍攝對手戲時，氣氛相當緊張，喜翔大罵藍葦華「不肖子」，喜翔與楊貴媚也在首映會上分享各自與藍葦華、張書偉合作的心得，以及片中這對父母是怎麼面對兒子的性向。

喜翔認為角色「欽福」要面對的不只個人情感，還有家族傳承香火的問題，所以他選擇活在自己的世界：「他很少出門，不願意面對現實，但是他愛不愛自己的孩子呢？他還是愛。」並透露曾陪父親在醫院待很多年，最後父親敵不過病魔而離開，親人離開是人生最大的痛，也將這份情感投注在角色中。

首映會現場氣氛十分溫馨，喜翔與楊貴媚所飾演的老夫老妻雖然深愛對方，但很少開口說出愛，都是用很日常的行動表示，2人各自分享生命中覺得最日常但深刻的愛是以何種形式呈現，為戲跳舞的喜翔也再次重現，主持人黃豪平哼唱〈愛情恰恰〉旋律，喜翔牽著楊貴媚的手一起跳，可愛互動讓全場直呼好甜蜜。