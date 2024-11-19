（23：20更新）在美國總統拜登批准烏克蘭使用美製飛彈打擊俄羅斯境內目標之後，俄國總統普丁周二（19日）簽字通過新的核武使用守則，擴大莫斯科能夠訴諸核武的範圍。核威脅再起，地緣政治緊張局勢加劇，市場避險情緒升溫。周二美股一開盤主要指數集體走低，道瓊工業指數早盤嚇崩逾400點。但台積電ADR逆勢走強，漲幅一度逾1%。

截至台北時間19日晚間11點20分，道瓊工業指數下跌348.50點（或0.80%），暫報43041.10點；那斯達克指數下跌28.16點（或0.15%），暫報18763.64點；標普500指數下跌25.14點（或0.43%），暫報5868.48點；費城半導體指數下跌8.18點（或0.17%），暫報4880.59點。

5大科技巨頭當中僅蘋果小漲0.23%，谷歌母公司Alphabet跌0.23%，微軟跌0.75%，亞馬遜跌0.44%，臉書母公司Meta跌0.44%。半導體類股方面，輝達漲1.94%，超微跌0.48%，台積電ADR漲0.68%，聯電ADR漲0.43%。

市場對普丁降低核武使用門檻反應強烈。有「恐慌指數」之稱的芝加哥選擇權交易所（CBOE）波動率指數（VIX）飆升至16以上，黃金期貨上漲近1%，美國公債價格上漲，殖利率下跌。

不過盛寶銀行法國銷售交易負責人Andrea Tueni表示，「市場反應是合理的，昨天已能感受到緊張情緒在上升。可是儘管如此，目前市場反應仍較為有限，一些投資人仍持觀望態度」。