美中科技戰持續升溫。美國不斷收緊企業對大陸AI與先進半導體的投資，力圖遏制大陸先進科技的發展，但據外媒報導，多家大陸科技巨頭早已攻入美國自家後院，積極在矽谷打造AI團隊，意圖網羅美國的頂級人才。

Chinese tech groups build AI teams in Silicon Valley via @FT

https://t.co/Yg4QIxo5B8 — Paul Triolo (@pstAsiatech) November 19, 2024

據英國《金融時報》報導，大陸科技大廠包括阿里巴巴、字節跳動與美團近期都在持續擴展位於加州的辦公室，積極從美國競爭對手挖角優秀人才，希望能助其在生成式AI競賽中占有一席之地。

知情人士透露，阿里巴巴正在加州舊金山灣區的Sunnyvale招募AI團隊，目標鎖定曾任職於OpenAI與美國大型科技公司的工程師、產品經理和AI研究人員。據了解，這個研發團隊未來將專注開發阿里巴巴的對話式AI搜尋引擎「Accio」。Accio是阿里巴巴在海外推出的全球首個B2B領域的AI搜尋引擎，面向全球商家開放，標誌著阿里巴巴正式加入當前火熱的AI搜尋引擎賽道。

阿里巴巴在LinkedIn上刊登招聘廣告，徵求美國應用科學家、機器學習工程師與產品行銷經理。消息人士透露，阿里巴巴的一名招聘人員向美國科技人員發送電子郵件，表示計畫將加州的AI團隊分拆為獨立的新創公司。

OpenAI的一名前研究員表示，除了阿里巴巴之外，美國科技人員還收到包括大陸送餐外賣平台美團在內的眾多大陸科技公司訊息。這些公司試圖進一步了解美國員工的經歷，並提供工作機會。

消息人士指出，過去幾個月，美團高層對於其在AI領域的落後狀況感到擔憂，因此一直在加強該公司在加州的團隊建設。部分團隊成員目前在灣區與北京兩地開展工作。

在美國擁有1.7億用戶的TikTok，其母公司字節跳動也在加州營運AI業務，設有多個團隊負責不同項目，其中一個研究團隊專注於將AI功能整合到TikTok中。