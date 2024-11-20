「股份移轉兒子」可疑？傅崐萁狂轟郭智輝遭反嗆！ 韓國瑜喊「這句」忙緩頰 ‪@ChinaTimes‬

行政院長卓榮泰19日率相關部會報告台電追加預算撥補案。國民黨立委傅崐萁突然點名經濟部長郭智輝追打，不僅質疑郭智輝本來只是個小代理商公司的企業主，還質疑郭智輝財產申報之前就將持股大量轉移到兒子名下的公司，郭智輝罕見動怒，反駁是不實指控，「我表示抗議！」對此，國民黨台北市議員游淑慧19日就表示，「事實上郭智輝確實是在四月他上任之前，把他的股票轉讓到高毅投資公司，傅崐萁這樣的質詢沒有問題、沒有錯，郭智輝動怒的理由是惱羞成怒嗎？還是怎麼樣？」引發討論。

游淑慧19日在政論節目《少康戰情室》中表示，「事實上郭智輝確實是在四月他上任之前，把他的股票轉讓到高毅投資公司，這時候這公司還只是一個籌備處，4月24才正式成立，但他4月10日就轉到這個公司，這個公司的代表人就是郭冠宏，是他的兒子，這樣做的目的當然就是為了他上任以後不用做財產申報，甚至不用信託」。

游淑慧解釋，「因為按照我們的規定，他身為部長級，他的財產要申報，股票要信託，所以他這樣做當然可以節省這兩件事情」，游淑慧更質疑，「所以傅崐萁這樣的質詢沒有問題、沒有錯，郭智輝動怒的理由是惱羞成怒嗎？還是怎麼樣？」游淑慧最後也提到，「由於大家都知道郭智輝是崇越的經營者，他這樣做也是多此一舉」

而郭智輝也針對此事承認回應，「這有點不太禮貌，但若不是事實，當事人一定會希望能澄清」。而經濟部郭智輝辦公室則表示，郭智輝過去是上市公司經營者，工作近50年後已準備退休，因此提早展開傳承規劃，沒有擔任原公司的董事，過程完全符合法規、可受檢視，擔任投資公司股東是個人財產規劃，也如實向監察院申報。

辦公室說明，郭對此不實指控深感遺憾，賴總統、卓院長邀請擔任公職是人生的意外之旅，而公司接棒傳承的規劃早在此事前就已展開，兩者並不相關。