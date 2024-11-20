展望2024年第四季，預期Telecom業務營收將小幅成長，消費及工業用產品營收貢獻維持穩定。由於多家雲服務供應商（CSP）建置生成式AI運算叢集，對高速光纖網路連接的需求增加，帶動矽光子相關應用需求成長，CW LD（連續波雷射二極體）的需求提升，成為第四季營收成長的主要動力。法人預估，聯亞第四季營收將相較第三季成長1至2成。CW LD的出貨增長提升了營收規模，加上整體產能利用率提高，毛利率將優於第三季，不僅如此，稅後淨利將會較第三季大幅成長超過3倍。

展望2025年，消費性產品在2026年新產品量產前，營收不會有顯著成長機會；Telecom受中國需求影響，預期營收表現持穩。隨著資料中心對高速網路傳輸需求的興起，帶動矽光子技術製造的光收發模組出貨成長，預期矽光子CW LD的營收成長幅度可望達到100%以上，成為營收成長的主要動力。預估2025年營收將持續顯著成長，矽光子CW LD主要受兩大客戶需求帶動成長，但長期訂單議價能力較弱，毛利率低於Telecom產品，難以回到過往毛利率超過40%的榮景。

聯亞在11月4日至11月19日期間列為限制交易個股，是其在最近30個營業日內第二次被列為處置股。