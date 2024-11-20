中國國家主席習近平當地時間19日上午在里約熱內盧，會見玻利維亞總統阿爾斯（Luis Arce），習近平表明，中玻要深化聯合國、金磚國家等多邊機制協作，推動全球南方國家團結自強和共同發展。阿爾斯則回應，願與中方加強基礎設施互聯互通等領域合作。

中國外交部網站訊息，習近平指出，中國和玻利維亞是好朋友、好兄弟。近年來兩國關係保持良好發展勢頭，雙方在涉及彼此核心利益和重大關切問題上堅定相互支持，共建「一帶一路」成果豐碩，給兩國人民帶來實實在在的好處。

他稱，中方支持玻方獨立自主探索符合本國國情的發展道路，願以明年中玻建交40周年為契機，與玻方弘揚傳統友誼，深化戰略互信，拓展互利合作，引領中玻戰略夥伴關係再上新臺階。

習近平強調，雙方要加強政府、立法機構、政黨、地方交往，深入開展治國理政經驗交流，將共建「一帶一路」倡議與玻利維亞2025年發展規畫對接，拓展基礎設施建設、高原農業、綠色發展、數位經濟等領域合作，深化在聯合國、金磚國家等多邊機制協作，推動全球南方國家團結自強和共同發展。中方支持拉美地區一體化建設，願與玻方一道，加強中拉論壇機制建設。

阿爾斯表示，玻中兩國兄弟友情深厚，感謝中方幫助玻利維亞戰勝新冠疫情，促進玻利維亞經濟社會發展。玻方願與中方共同慶祝明年建交40周年，進一步深化戰略夥伴關係，加強基礎設施互聯互通等領域合作，助力玻利維亞國家發展，增進人民福祉。玻方願與中方加強在金磚國家、中拉論壇等多邊機制合作。