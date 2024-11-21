中國大陸國家主席習近平當地時間11月20日，在巴西利亞總統官邸黎明宮與巴西總統魯拉會談後共同會見記者表示，與魯拉親切友好、富有成果會談。共同回顧中巴關係50年發展歷程，一致認為兩國關係正處於歷史最好時期，日益彰顯全球性、戰略性、長遠性影響，成為開發中大國攜手共進、團結合作的典範。

習近平表示，雙方就中巴關係未來發展達成新的戰略共識，最重要的是，共同決定將雙邊關係提升為攜手構建更公正世界和更可持續星球的中巴命運共同體，同時將共建一帶一路倡議與巴西發展戰略對接。體現中巴兩個開發中大國識變、應變、求變決心，開啟下一個黃金50年，同時為全球南方國家團結自強樹立榜樣，為提升開發中國家在全球治理中代表性和發言權作出新貢獻。

習近平指出，雙方一致認為，要持續深化戰略互信，在涉及主權、安全、發展利益等核心問題上相互堅定支持，促進各自高品質發展。還要主動肩負起引領維護全球南方國家共同利益、推動國際秩序朝著更加公正合理方向發展的歷史重任。

雙方一致認為，要做好兩國發展戰略對接。深化經貿、金融、科技、基礎設施建設、環保等重點領域合作，加強能源轉型、數位經濟、人工智慧、綠色礦產等新興領域合作。

雙方一致認為，中巴兩國要繼續在聯合國、二十國集團、金磚國家等多邊機制內密切協作，共同應對饑餓與貧困、地區衝突、氣候變化、網路安全等傳統和非傳統領域安全挑戰，為世界和平和發展事業作出新的中巴貢獻。明年是中拉論壇正式運行10周年，中國願與巴西及其他拉美國家一道，推動中拉合作邁上新台階。

習近平強調，當前世界不少地區動盪不安。人類是不可分割的安全共同體，只有踐行共同、綜合、合作、可持續的安全觀，才能走出普遍安全之路。中巴聯合發表關於政治解決烏克蘭危機的「六點共識」，會同有關全球南方國家發起烏克蘭危機「和平之友」小組。要匯集更多致力於和平的聲音，為實現政治解決烏克蘭危機鋪平道路。對迦薩衝突持續擴散深感憂慮，呼籲盡快實現停火止戰，落實「兩國方案」，為全面、公正、持久解決巴勒斯坦問題不懈努力。中國願與巴西一道，不斷豐富中巴命運共同體時代內涵，堅定捍衛真正的多邊主義，共同發出要發展不要貧窮、要合作不要對抗、要公正不要霸權的新時代強音，攜手建設更加美好的世界。

魯拉歡迎習近平到訪，表示巴中合作具有戰略意義和世界影響。中國是巴西最重要貿易和投資夥伴，中國企業在巴西有力促進經濟社會發展。他與習近平決定將兩國關係提升為攜手構建更公正世界和更可持續星球的巴中命運共同體，並決定將巴西發展戰略同中方一帶一路倡議對接，重點在可持續發展、基礎設施、金融、能源轉型、航太等領域拓展深化合作，將兩國關係提升至新的高度。

魯拉強調，巴中在國際發展與安全等重大問題上立場高度一致。感謝中方大力支持巴西擔任二十國集團主席國工作，並率先加入「抗擊饑餓與貧困全球聯盟」。雙方將進一步密切在聯合國、二十國集團、金磚國家等多邊機制內溝通協作，共同宣導全球治理體系改革，構建更加公正、民主、平等和可持續的國際體系，推動和平解決熱點問題。

蔡奇、王毅等參加上述活動。