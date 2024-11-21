習近平國是訪問巴西與總統魯拉會談攜手構建中巴命運共同體。（新華社）

習近平國是訪問巴西與總統魯拉會談攜手構建中巴命運共同體。（新華社）

習近平國是訪問巴西與總統魯拉會談攜手構建中巴命運共同體。（新華社）

《人民日報》用戶端21日報導，中國大陸國家主席習近平當地時間11月20日，在巴西利亞總統官邸黎明宮與巴西總統魯拉會談。兩國元首宣布，將中巴關係定位提升為攜手構建更公正世界和更可持續星球的中巴命運共同體。

魯拉偕夫人以隆重盛大歡迎儀式歡迎習近平，儀式後兩國元首會談。

習近平指出，很高興在中巴建交50周年訪問巴西。巴西是首個與中國建立戰略夥伴關係的國家、首個與中國建立全面戰略夥伴關係的拉美國家。近年來，在他和魯拉戰略引領下，兩國日益成為命運與共的可靠朋友、共促和平的積極力量，中巴關係正處於歷史最好時期，不僅增進了兩國人民福祉，也維護了廣大開發中國家共同利益，壯大了全球南方的力量和聲音，為世界和平穩定作出凸出貢獻。

習近平強調，今天將中巴關係定位提升為攜手構建更公正世界和更可持續星球的中巴命運共同體，同時將共建「一帶一路」倡議同巴西發展戰略對接，這是中巴關係發展的又一個歷史性時刻，彰顯了兩國關係的全球性、戰略性、長遠性，符合兩國人民普遍期待，將為雙方推進各自現代化提供動力支撐，同時也彰顯了中巴攜手維護國際公平正義、促進世界共同發展的決心。

習近平就未來兩國關係發展提出4方面建議：一是命運與共，不斷鞏固戰略互信。二是發展與共，持續深化發展戰略對接。三是擔當與共，為維護世界和平和正義展現中巴力量。四是休戚與共，為構建人類命運共同體作出中巴貢獻。

習近平指出，10年前，他在巴西利亞與拉美和加勒比國家領導人共同宣布成立中拉論壇。中方願與巴方一道，繼續辦好中拉論壇，將共建「一帶一路」倡議與拉美和加勒比地區發展優勢和需求更好對接，推動中拉命運共同體建設取得更多成果。

魯拉表示，今年是巴中建交50周年，過去50年，巴中各領域合作取得豐碩成果。巴方期待以習近平訪問為新起點，推動兩國關係取得更多實實在在的新成果，攜手構建更公正世界和更可持續星球的巴中命運共同體。巴西正在大力推進「加速增長計畫」「新工業計畫」「南美一體化路線計畫」等發展戰略，這些與中方「一帶一路」倡議高度契合，雙方加強發展戰略對接，將極大助力巴西再工業化進程，促進南美一體化建設，樹立開發中國家團結合作、互利共贏典範。雙方工作組要加緊探討並推進基礎設施、金融、產業鏈、科技、生態環保等重點領域合作。歡迎更多中國企業到巴西投資合作。巴方期待提升同中國互聯互通和物流水平，促進巴中和拉中共同發展繁榮。巴方反對「新冷戰」，主張推進世界多極化和基於平等和相互尊重的全球夥伴關係，願與中方繼續深化在聯合國、金磚國家、二十國集團等多邊框架內溝通協作，提升全球南方在全球治理中的話語權和影響力。巴方也願與中方繼續密切多邊協作，為推動和平解決烏克蘭危機等熱點問題作出積極貢獻。

會談後，兩國元首共同簽署《中巴關於攜手構建更公正世界和更可持續星球的中巴命運共同體的聯合聲明》。

兩國元首共同見證簽署《中巴關於共建「一帶一路」倡議同「加速增長計畫」「巴西新工業計畫」「生態轉型計畫」「南美一體化路線計畫」對接的合作規畫》。

訪問期間，雙方還簽署經貿、投資、農業、數位經濟、可持續發展、科技、人工智慧、全球發展合作等領域30多項雙邊合作文件。

蔡奇、王毅等參加上述活動。