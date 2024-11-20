核能安全委員會前主委陳東陽上任未滿1年便以生涯規劃為由請辭，現由核安會副主委張欣擔任代理主委，多位立委在立法院追問其對核能態度、核電廠能否1年就重啟？張欣僅回應，這牽涉能源政策，不是核安會職權，不過她提到，核電廠重啟需根據機組樣態執行安全評估及審查，以核一廠來說，設備拆除、設備維護保養也未再進行，不清楚最快1年多能重啟核電廠的依據是什麼。

立法院教育及文化委員會20日邀請核安會代理主委張欣報告業務概況及備質詢。

國民黨立委洪孟楷表示，數個國家在COP28簽署核能3倍宣言，白宮氣候顧問近期更稱美國核能捲土重來已是進行式，台灣有減碳目標，是否有避免核能、不要核能的本錢？

他強調，目前台灣發電火力全開，核能是用來取代火力發電，可與再生能源併存，國際也沒有反核，川普更大力支持核能，執政黨死抱著反核神主牌非常可惜，面對能源問題要做出選擇，台灣正面臨抉擇點，希望核安會提供專業判斷及資料供政府參考。

國民黨立委萬美玲表示，歐美許多國家都在使用核電，連曾在多年前發生爐心熔毀的美國三哩島核電廠都準備重啟，微軟還簽下20年購電協議，代表核電是科技業者所需穩定能源或尋求淨零的首選，卓榮泰曾稱對新核能技術態度非常開放，並要求留下核電廠員工，是否代表民進黨政府對核電態度轉彎？

民進黨立委吳沛憶則詢問，有核電廠前高層稱只要政府有決心，最快1年多就可重啟核電廠，核電廠是否1年就能重啟？

核安會代理主委張欣回應，核電廠重啟須先根據機組樣態執行安全評估，才可以進行安全審查，以核一廠為例，設備已經拆除、組織管理人力變革、設備維護保養因為除役不再進行，她不清楚所謂1年的依據是什麼。

她也強調，核安會職責是核能安全管制，會確保所有核能運用符合安全管制要求，能源或核能政策涉及經濟部、行政院權限，不在核安會職權範圍內。