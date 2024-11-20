核能安全委員會前主委陳東陽上任不滿1年，以個人生涯規劃為由請辭，副主委張欣在今年8月中旬擔任代理主委，立委20日指出，依照相關法規，核安會主委出缺3個月應任命新主委，至今卻懸缺，追問是否已有人選要擔任？張欣回應，這屬於行政院權責，人選尊重行政院決定，她個人會做好目前工作。

立法院教育及文化委員會20日邀請核安會代理主委張欣報告業務概況及備質詢。

國民黨立委洪孟楷表示，依照《核安會組織法》規定，核安會主委出缺3個月需任命新主委，目前是否有人要擔任新主委或由張欣真除？核安會明年度預算已經編列，擔心審完預算「新娘」才揭曉，能否先暫緩預算審查，待新主委上任再繼續？國民黨立委萬美玲也說，主委懸缺已久，不可能對領導核安會沒影響。

張欣回應，新任主委人選尊重行政院決定，不過根據《核安會組織法》，未任命新主委前，由副主委代理主委業務並負責編列預算，仍希望立委支持核安會編列明年度預算。

此外，萬美玲也追問核安會對於民進黨政府對核能態度是否轉彎？能否在確保安全的狀況下使用核能？由於張欣僅回應此議題是經濟部與行政院權限，萬美玲不滿地說，張的態度唯唯諾諾，什麼都不敢回答，到底是上層施壓或本身專業不足？希望代理主委多加油。