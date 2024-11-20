綠鬣蜥大舉入侵南台灣，最近傳出據點逐漸北移，連雲林都發現蹤跡，農業部近日更祭出提高捕捉獎金，喊出明年要滅10萬隻綠鬣蜥。台中市近年也捕獲綠鬣蜥，令人憂心忡忡。市府農業局20日指出，近3年來，捕捉數量分別為34、22、15隻，目前尚無野化族群，會持續進行移除監控，以及宣導生態保育觀念。

台中市農業局指出，台中市野生動物保育學會協助捕捉綠鬣蜥，目前尚無野化族群。（台中市野生動物保育學會提供）

外來種綠鬣蜥過去被引進當寵物，不過近年來遭頻種棄養，由於繁殖能力強，已在屏東繁衍成災。農業部長陳駿季日前證實，如果從移除數量推估，全台綠鬣蜥可能多達60萬隻，將提高移除費用，從每隻250元至500元，增加至最高800元，盼明年能捕捉10萬隻綠鬣蜥，降低全台數量。

外傳綠鬣蜥據點逐漸北移，由於台中近年來也捕獲遊蕩綠鬣蜥，民眾憂心忡忡，擔心淪為綠鬣蜥熱點。農業局自然保育科長林弘敏指出，綠鬣蜥捕捉數量2022年為34隻、2023年為22隻、2024年1至11月為15隻，台中市目前尚無野化族群。

台中市野生動物保育學會組長林文隆表示，早期出現大量棄養潮，捕獲地點以旱溪及興大居多，經過公私部門聯合作戰，目前數量較少，捕獲的綠鬣蜥沒有大、中、小隻，吻缸長約30至45公分，且吻部有受損，爪子有修剪，屬於野外個體，目前未見繁殖族群。

農業局指出，全市有登記的綠鬣蜥共42隻，依據《野生動物保育法》第31條第1項，綠鬣蜥已於2020年8月20日公告須登記備查始得飼養，目前已逾登記期限，違法持有飼養者可處1至5萬元罰鍰，並可沒入。另棄養得處5至25萬元罰鍰，其致破壞生態系之虞者，處50至250萬元罰鍰。