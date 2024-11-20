日本企業正在評估美國準總統川普揚言開徵高額關稅可能造成的影響。這些關稅措施可能打亂國際貿易活動。

財務省周三公布，日本10月出口總額年增3.1%，扭轉9月份月減1.7%，並超出路透預測調查的年增2.2%。

在強勁的晶片製造設備需求帶動下，10月日本對中國出口年增1.5%，成為驅動整體出口反彈的主力。對其最大出口目的地—美國，日本10月出口額大減6.2%，主要因汽車出貨疲弱。

日本10月進口額年增0.4%，市場預期為年減0.3%。

10月貿易逆差為4,612億日圓（約為29.8億美元），超出預測調查的逆差3,604億日圓。

Daiwa Institute of Research經濟學家Kazuma Kishikawa表示，全球需求依然疲軟，尤其是對美國的出口可能需要幾個月才能恢復，因為降息不會馬上提振經濟。

瑞穗證券（Mizuho Securities）首席經濟學家Shunsuke Kobayashi表示，如果美國對所有進口產品徵收10%關稅，可能導致日本的國內生產毛額（GDP）下跌0.13%；如果美國對中國製產品額外徵收60%進口關稅並促使中國祭出報復性關稅，那麼日本GDP將再跌0.12%。

但Daiwa經濟學家Kishikawa表示，美國對中國提高關稅可能有助於日本擴大在美國的市佔。如此一來，其損害可能不會如大家所擔心的那麼大。