一名27歲女網友日前抱怨，與30歲的男友交往6年，但男友最近迷上遊戲跟動漫，還沉迷盲盒，推出什麼新品都想買，近日還因為沒錢買絕版公仔，請假去辦貸款，讓她傻眼直呼「有沒有考慮過我們的未來？」

這名女網友今天在Dcard發文，她今年27歲，男友30歲，兩人從她大三起就交往，當時男友已經是社會人士，現在交往6年，有考慮結婚，而她是台中人，交往後就在台北跟男友一起租房，生活開銷是AA制。

原PO表示，今年8月開始男友愛上動漫跟遊戲，陸續購入許多公仔、遊戲機和周邊商品等，買到放不下,還換一間更大的租屋，租金多的他出。之後男友把一間房間變成電競房，錢越花越兇，出什麼東西都想買，且最近還迷上盲盒，每次都買一整套盲盒回家。

原PO說，更誇張的是有一次男友跟公司請特休，她以為是要去辦事情，結果男友說是要去辦貸款，因為他想買一隻絕版公仔，但是錢花太多，又要繳房租，所以去貸款多弄一些錢，讓原PO聽了傻眼「花錢花到要去貸款？我們生活上幾乎都是AA，怎麼可以花成這樣，有沒有考慮過我們的未來？」但男友都閃避不答。

貼文PO出後，引起網友熱議，「快分手，回台中交個台中人男友」、「30歲了還會為消費去貸款的人，這有必要談嗎？」、「早說過AA男大部分都不行，看到會貸款買公仔，妳還不跑」、「好可怕的用錢方式」，還有人指「對方現在只是因為公仔，就去貸款，以後可能就因為別的東西而去搞一些有的沒的」。