勞動部長何佩珊20日赴立法院備詢。（郭吉銓攝）

勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署日前發生職員輕生悲劇，矛頭指向分署長謝宜容職場霸凌，勞動部長何佩珊昨（19）日公布調查報告，認定職場霸凌成立且情節重大，將謝調離原職位、降調為非主管職，並將依公務人員考績法予以議處。對此，國民黨台北市議員游淑慧提及公務員的制度，痛批勞動部還在玩虛弄假；不過何佩珊稍早已改口稱謝不會調職，將直接做停職處分。

針對何佩珊昨指謝宜容須負行政責任，調離原機關，降調為非主管職，游淑慧今在臉書感嘆表示，一條人命都已經無辜逝去，結果勞動部官僚還在玩虛弄假；游指出，按照公務員的制度，降調也不會影響謝原有的薪資俸點，只是分署長的主管加給拿掉而已，若之後再補給她簡任加給，就什麼損失都沒有，以後還能事少錢多。

另外，游淑慧指出，懲處也一樣是騙外行人，因為公務員有個很妙的制度叫「功過相抵」，按照公務員考績法，平時考核獎懲得互相抵銷，指嘉獎、記功、記大功與申誡、記過、記大過得互相抵銷，意即一條無辜生命的失去，即便記某人大過懲處，之後長官只要以她推動某某政策有功，再記一個大功，就能功過相抵，「一條生命的責任，到頭來可能只變成謝宜容的功過相抵」。

游淑慧強調，若誰讓勞動部北區分署的職場環境變地獄，總該有人出來負責，但人命的意義在勞動部官僚的處理下，竟連形式價值都沒有了。

勞動部勞動力發展署北分署爆發的職場霸凌醜聞引發各界關注，何佩珊今表示，會對謝宜容做出停職處分。

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