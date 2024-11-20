華南金(圖／吳靜君攝)
華南金(圖／吳靜君攝)

華南銀行認為，對於不動產市場的展望，隨著利率上升、央行的限貸令、以及央行的第7波信用管制措施，交易量有萎縮。不過原物料價格持續上升、資金動能仍然存在，加上台北素地較小，預期交易量縮小之際，都會區外的價格跌幅會比較大。

房貸餘額有6400億元、較去年增加1200億元，成長比率成長23％，未來華南銀行表示，受限於《銀行法》72之2，與限貸令限制調整，將強化非房貸放款如信貸和汽車貸款等，提高收益。

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