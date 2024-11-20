蘆洲湧蓮寺捐贈消防器材，幫助消防局在救災方面更加有保障。（翻攝畫面）

新北市幅員廣大，地形極為複雜且多元，各式各樣的地形考驗著救災人員的技術與經驗，蘆洲區湧蓮寺於20日上午在寺前廣場舉辦救災器材捐贈典禮予新北市政府消防局，消防局長陳崇岳亦親臨感謝！

湧蓮寺於民國8410月31日經管理委員會暨監事會全體成員決議另成立財團法人湧蓮慈善基金會，並於民國85年11月奉內政部核准在案。基金會秉持濟世救人之精神致力於慈善事業為宗旨，發揚佛祖慈悲濟世之善舉。近幾年來，湧蓮寺秉持「取之於社會，用之於社會」的信念、行善不落人後，每年皆會捐贈裝備器材給消防單位，今年更捐贈總額超過一百萬元的救災裝備給新北市消防局第三救災救護大隊，惟有良好齊全的裝備器材才能有效保障救災任務執行。

蘆洲湧蓮寺捐贈消防器材，幫助消防局在救災方面更加有保障。（翻攝畫面）

湧蓮寺這次捐贈的器材，包含熱顯像儀及電動破門器。發生火災時，搶救最重要的就是時效，而現代化的建築物大門常為堅固的防盜門，一般搶救器材難以有效破壞，如果有電動破門器即能迅速將門打開；而熱顯像儀能讓消防人員在伸手不見五指的火場環境中提供視野及更有效率的搜救受困者。湧蓮寺深知裝備器材對於救災人員之重要性，所以特別添購了優良且先進的器材裝備，讓打火英雄在救災前線上沒有後顧之憂。

消防局陳崇岳局長非常感謝湧蓮寺捐贈裝備來提昇搶救任務的品質及消防人員的安全，消防局將持續秉持著赤誠之心繼續努力。湧蓮寺投入各項公益事務不落人後，往往能拋磚引玉，讓社會上更多人關心防災、救災安全議題，這份善行與熱心將長久流傳於社會大眾，新北消防也會持續努力、虛心學習以維護本市安全，讓居民有安全生活的城市。