國際扶輪3502地區福崧扶輪社20日到桃園市龜山區大坑國小捐贈環保水溝蓋，其特色是外觀自然、排水性高，並具有止滑作用，還可以並阻截蟑螂、蚊蠅滋生，防止登革熱。（福崧扶輪社提供）

國際扶輪3502地區福崧扶輪社20日到桃園市龜山區大坑國小捐贈環保水溝蓋，其特色是外觀自然、排水性高，並具有止滑作用，還可以並阻截蟑螂、蚊蠅滋生，防止登革熱。

福崧扶輪社社長游得安表示，取得TAF認證的全填滿透水耐壓水溝蓋採用天然原石材質，外觀自然、排水性高，並具有止滑作用，經SGS認證透水係數達每秒3.6公分，有效改善排水溝溝口的環境，避免臭味溢出，並阻截蟑螂、蚊蠅滋生，防止登革熱，同時有效阻止樹葉，垃圾進入水溝，防止造成水溝淤積，避免水患。

福崧扶輪社社長游得安也說，近幾年積極改善桃園市各國民小學的排水設備，目前已完成新埔國小、南美國小、中正國小及信義國小的環保水溝蓋捐贈。今年在前社長曾春洽的引薦下，特別選龜山區大坑國小來施作環保水溝蓋，以確保學生校園生活的環境安全。未來期望繼續造福桃園市各級學校，發揮扶輪人的使命，透過我們事業、專業，服務他人並促進世界的親善與和平。