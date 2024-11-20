勞動部勞力發展署北分署吳姓公務員輕生案持續延燒，有網友稱吳男被發現死亡後過兩天才被發現、消防用輪椅協助運遺體「假裝人活著」還坐電梯，更為此不蓋白布，對此新北市議員江怡臻多方查證後一一釋疑。

江怡臻指出，關於吳男死亡時間，新北市消防局本月4日一早接獲報案，就派出兩輛救護車與救護人員，也聯絡上死者父親，最後通聯是3日傍晚，不是謠傳的過世兩天才發現。

另外關於輪椅運遺體，江怡臻指經她查證，椅式擔架是樓層救護的SOP，救護人員到了一樓才換成擔架床，持續急救並送往醫院，不是謠傳的坐輪椅。

消防人員，江怡臻指，經她查證動線是依照現場人員指引，並針對遺體未蓋白布指出，沒有蓋白布是現場救護人員聯繫到家屬，家屬表示要急救，現場不會判定死亡，都會送到醫院判定。

江怡臻力挺消防人員表示，這些天大家都群情激憤，有些說法，暫時沒有事實根據，「但更重要的是，新北市消防同仁，不會配合對死者不敬，甚至湮滅跡證」。

江怡臻也提到，新北勞工局這幾天接獲檢舉，會在這周前往稽查，就是否職場不法侵害、是否有申訴管道等做檢查，檢查屬實將依職安法規定處理，至於是否霸凌，是由原事業單位調查、處理。

江怡臻並批評勞動部，指吳姓員工4日離世，事發已近半個月，頭七都已經過了，看到勞動部長哭了兩次、直屬長官謝宜容卻神隱不見，「從調職到現在無法平息眾怒，改為停職兩大過，甚至傳出請辭出國，大家到現在都還看不到真相」。

江怡臻說，勞動部長何佩珊「要大家體諒謝宜容的身心狀態，但誰來體諒離世員工？誰來體諒離職、調職的公務員？」，她對此事感到非常沉痛，強調她會盡她能做的挖掘真相，也願死者安息。

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