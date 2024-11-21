民進黨前立委余天近日接受鄭弘儀訪問中自爆，政治是一個蠻現實的職業，「好像笑面虎！」別人求他的時候，都會承諾什麼，但等他做完了，都沒有，還要厚臉皮去討才有！余天稱，有人曾說要給他華視董事長、但他比較想要公視，最後都沒有；先前也以為會去個「基金會」，但最後只給他一個國策顧問。對此，前立委郭正亮20日就表示，「余天太晚了，都六個月了，坦白講現在只剩下事業單位了」，引發討論。

郭正亮20日在中天節目《大新聞大爆卦》中表示，「余天太晚了，都六個月了，坦白講現在只剩下事業單位了，公視算是政府部門早就分完了，坦白講賴清德比較敢，連陳世凱都可以接交通部長、呂政璋可以接台灣金聯，當然在這種氛圍下，會看到既有的例子來比」，郭正亮接著說，「所以余天大概看到賴清德這半年來，用過的人裡面有好幾個都不如我，他的心願已經講很多次了」。

郭正亮認為，「賴清德的閣員有很多人是有爭議的，所以人家就會拿出來比，國策顧問跟總統府資政跟總統沒私交，根本就是光宗耀祖用的，你跟總統根本說不上話，部長怎麼會理你？」郭正亮最後也坦言，「所以余天當然會覺得當國策顧問很無聊，有些人就覺得，有這身份可以弄自己的事業，有一些政府相關單位看到國策顧問，還是會覺得他可能跟我們老大有點關係，多多少少人家會通融」。