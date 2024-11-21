老化會造成肌肉力量流失與退化。家醫科醫師李思賢表示，研究發現，長者規律進行步行、跑步等低至中度、門檻不高的運動，能有效延緩因老化，所帶來肌肉退化與功能下降，也因此持續且適度運動，有如天然的「抗衰老藥」，能幫助長者較不易疲累，且更有活力。

李思賢在臉書「思思醫師，陪你健康的好朋友」PO文指出，幹細胞與神經肌肉連接是維持肌肉功能的關鍵，但隨著年齡增長，這些組織會逐漸退化，導致肌肉無力或萎縮，2022年刊登在「The Journal of Physiology」期刊上的一篇研究，就是在探討長者持續運動，是否能獲得與年輕人相似的健康好處。

李思賢指出，研究將參與者分為年輕組（15人）、年長運動組（16人）及年長久坐組（15人）共3組，比較長期規律運動對肌肉的影響，結果發現年長運動組的的肌肉衛星細胞含量和乙醯膽鹼受體（AChR）mRNA水平與年輕組較為相似，比年長久坐組高出約25%~30%。

李思賢指出，尤其在II型肌纖維相關的衛星細胞含量方面，研究發現，年長運動組接近年輕組（差距<10%），並比年長久坐組高出約35%。此外，年長運動組在負荷條件下，展現出較好的疲勞抵抗力，雖仍不及年輕組。

李思賢指出，上述研究凸顯，長者定期進行低至中度運動，例如跑步或步行，有助於維持肌肉中的幹細胞含量和神經肌肉連接的完整性，延緩因老化帶來的肌肉變化和功能下降。

李思賢指出，老化無法避免，但即使不是專業運動員，休閒性運動也能在一定程度上預防肌肉退化，值得注意的是，研究中的運動者都保持多年規律運動習慣，因此持續且適度的運動可能是天然的「抗衰老藥」，即使是簡單的快走、游泳或爬階梯，長期下來都能讓每個人受益。