弘光科大碩士生吳易儒（左）獲得國際化粧品科技研討會，壁報論文發表第一名，並接受頒獎。（弘光科大提供／張妍溱台中傳真）

維格診所醫學美容主治醫師吳易儒，今年代表台灣在國際化粧品科技研討會中，發表「吸嗅馬告精油應用於焦慮緩解與認知功能影響之研究」，獲壁報論文第一名、研究口頭第二名佳績。吳指出，吸嗅馬告精油對緩解焦慮有顯著效果，且有利於提升短期記憶，在輔助醫療及保健領域具潛力，盼促台灣原生植物植萃精油能多樣化應用。

長相甜美的吳易儒，目前為弘光科技大學化妝品應用系碩士班研究生，論文方向以輔助醫療方向著手，加上文獻回顧發現，「吸嗅」是芳香療法中最直接、最有效應用的方式，吸嗅後精油成分透過微血管迅速循環至全身，影響腦部活動，研究證實吸嗅精油可以緩解焦慮並增進認知能力。

這項研究實際招募60名18歲至65歲健康成年人，分為實驗及對照組，吸嗅馬告精油、甜杏仁精油10分鐘，並運用STAI焦慮量表、短期記憶圖示，進行吸嗅前測、後測比對。吳易儒指出，STAI焦慮量表比對結果顯示，整體受測者實驗前、後焦慮數值達到顯著下降；短期記憶測試結果，實驗組答對率高於對照組，代表馬告精油有利於提升短期記憶。

「馬告」為泰雅族語也就是的山胡椒，是台灣原生植物。吳易儒說，當初選「馬告」精油做實驗研究，因為它含香葉醛、橙花醛及檸檬烯等活性成份，預期可活化海馬迴功能、提振精神及促進專注力，如果能透過實驗驗證，可以促進台灣本土植萃精油的多樣化應用。

吳易儒指出，她大學念醫學系，曾在安寧病房實習時，偶然間接觸芳香療法，發現癌末病患在精油按摩後緩解不適現象，發心學習精油芳療，便攻讀弘光科大化妝品應用系碩士班，進一步研究精油。

弘光科大化妝品應用系副主任許慈芳表示，「2024 ICTCE 國際化粧品科技研討會暨技術交流展示會」，邀日、法、韓、台等國家，學、業界專家齊聚，進行學術探討與技術交流，碩士班學生吳易儒、林知穎參加論文發表，分別獲得壁報論文發表第一名及第三名，吳易儒還獲研究口頭發表第二名，表現亮眼。