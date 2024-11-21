象徵美國文學界最高榮譽的美國國家圖書獎（National Book Awards）於美東時間11月20日舉辦頒獎典禮，由楊双子執筆、金翎英譯的《台灣漫遊錄》獲得翻譯文學類最高獎項，也是首度有台灣文學作品獲此殊榮。

作者楊双子、譯者金翎偕同家人親自赴紐約出席頒獎典禮。楊双子致詞時說道，「我書寫，是為了回答台灣人究竟是什麼人；我書寫過去，是為了走向台灣的未來。」楊双子也特別感謝譯者金翎讓這本書有機會來到英語世界的讀者面前。

楊双子謙虛表示，「這頂桂冠是屬於金翎的」。「文學乍看並沒有實質的功能性與生產力，卻是一個國家文化的具體展現。我身邊有許多優秀的台灣作家，足以登上世界殿堂的優秀作品也所在多有，如果讀者會因為《台灣漫遊錄》而開始好奇並且閱讀台灣文學，那會是我最大的榮幸。」另外，楊双子也提及《台灣漫遊錄》創作之初獲得2018年文化部青年創作補助，感謝這本書一直受到文化部的關照。

在美國出生、台灣長大的金翎說明，英譯本《台灣漫遊錄》是本探討翻譯文學本質的翻譯文學著作，希望藉此鼓勵英語翻譯更注重於展現原文的精神意涵，而非將故事「西方化」。金翎也提到，開始翻譯此書時還是碩士生，深深感謝楊双子的信賴，也感謝編輯Yuka Igarashi和Graywolf Press出版社的同仁，「願意用『複雜』而『精確』的形式來呈現這部多元化又多層次的作品。」

文化部表示，《台灣漫遊錄》於2020年由春山出版社出版，獲得2021年金鼎獎圖書類文學圖書獎，並在文化部翻譯出版獎勵計畫獎助之下，於今年11月由美國Graywolf Press發行英譯本。此次獲獎，實為國內長期耕耘台灣文學外譯工作所開出的美麗花朵。