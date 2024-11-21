立法院內政委員會今排審「國土計畫法部分條文修正草案」，朝野立委共提出27個修法版，外界關注是否如期上路，內政部長劉世芳透露，現在問題是國民黨主政的8個縣市沒繳交分區圖。行政院今也喊話，未提交國土功能分區圖的八縣市盡快繳交，否則無法進行下階段的討論，由於地方歧見仍多，將持續溝通達成共識。

行政院發言人李慧芝表示，國土計畫法必須要經過全國性的整體性評估，才有辦法做到，現在還有8個地方政府的國土功能分區圖還沒上繳，包括新北市、桃園市、台中市、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、台東縣等，而目前不同黨派還有不同地方政府大家之間的歧異也很多，所以沒有辦法進行全方位的討論。

李慧芝表示，行政院已請內政部、農業部召開不少場協調會議，但仍有很多方向需要進一步釐清，為了尊重地方政府土地計畫利用，還是要等到全國都將國土功能分區圖送上來之後，才能進行下一階段的溝通，李也重申，在溝通的過程中，其實政府對於農民照顧的態度不會改變。

至於有執政黨立委呼籲延期上路，政院是否有做評估？李慧芝強調，國土計畫法需要全國整體性的評估，各地方政府的標準都要有一致性的思考，所以是否要延期、是否要全國提報，還是持續在蒐集意見、討論中。

李慧芝喊話，行政院呼籲希望能盡快把國土功能分區圖交上來，才可以有下一步作業與討論，再加上目前法律規定是要一併才能完成下一階段，其實地方分歧意見還是很多，所以只能持續溝通，希望得到一個比較有共識的想法跟做法。

李慧芝強調，要整體大家具有共識後才能推行出的法案，所以還是持續等待跟大家完成溝通中，「這不是任何一個地方能單獨完成的工作，這是一個很龐大的任務，需要大家有共識才能完成。」