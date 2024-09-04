「國土計畫政策溝通說明會中區場」今天下午在台中市登場。內政部長劉世芳致詞時，直接點名台中市長盧秀燕4年前所公布的國土計畫內容，並沒像她在議會所說「國土計畫法如果送到中央去，就是農業判死刑」，辦說明會聽取各界意見，希望能準時收到台中市等縣市政府的國土功能分區圖。

「國土計畫政策溝通說明會中區場」在台中市烏日區臻愛會館舉辦，包括苗栗、台中市、彰化、南投及雲林等5縣市，5縣市首長均未到場，縣市府代表、中區環團等NGO及民眾約200多人參加。

劉世芳致詞時表示，內政部2018年公布全國國土計畫；全國各縣市政府2022年也各自公布縣市政府的國土計畫，包括雲林縣長張麗善、台中市長盧秀燕，顯示雲林及台中市等縣市政府4年期間都非常努力，彙整學者、專家及公務機關等意見送到內政部。

劉世芳點名台中市府的計畫內容，包括空間發展、氣候變遷及部門發展等計劃、其他應辦事項及實施機關等，內容，並沒有像盧秀燕日前在議會答覆議員所指稱，「國土計畫法如果送到中央去，就是農業判死刑」。

劉世芳強調，內政部透過說明會由上往下溝通、中央與地方政府溝通，聽取市民、社會團體及環團等意見，就是希望能準時收到台中市政府的國土功能分區圖。

劉世芳也說，雲林縣府在110年4月公告的國土計畫，重點包括國土保育的保安、農地維護管理及因應未來強化空間及整體區位發展、配合地方發展效益等。內政部過去2、3個月在雲林收到地方聲音，未來國土計畫將納入氣候變遷影響、協調自然保育及經濟發展等平衡問題，

雲林縣是農業縣，擔心國土計畫會影響農民；她承諾一定支持農業永續的新農業、優良農業活動，但是如果把農地賣掉、變成建地或財團炒作，內政部及環團等絕對不容許。

劉世芳強調，如果雲林縣府對於國土分區表無法年底送進內政部，願意再度溝通，保證國土計畫一定會支持因應氣候變遷、自然保育及保障永續農業發展等3個條件。

劉世芳呼籲，台中地區縣市首長認為《國土計畫法》「綁手綁腳」，其實，國土計畫要幫忙讓地方發展傳統、新興農業等，但若沒有在期限內送來國土功能分區圖，將影響《國土計畫法》明年上路。