環保團體4日在台中市舉辦「莫再助長農地浮濫變更，成環境崩壞幫兇」記者會」，監督施政聯盟召集人陳椒華（右三）點名台中市長盧秀燕喊話指出，盧有心往上參與總統大選，應帶頭趕快繳交國土分區圖。（陳淑芬攝）

內政部今天（4日）在中市辦「國土計畫政策溝通說明會」，環保團體提前辦記者會說明立場及主張，監督施政聯盟召集人陳椒華點名台中市長盧秀燕，並喊話指出，盧有心往上參與總統大選，應帶頭趕快繳交國土分區圖，雖然很多縣市目前都還在籌畫產業園區，但不要導致《國土計畫法》延宕上路，破壞國土。

環團舉辦「莫再助長農地浮濫變更，成環境崩壞幫兇」記者會指出，中部5縣市皆尚未繳交國土功能分區圖，呼籲盡快繳交。陳椒華表示，《國土計畫法》在2015年通過，已經延了3年，國土的保護及安全非常重要，不知為何中央及地方政府沒辦法讓《國土計畫法》在公告後如期上路。她並點盧秀燕指出，她有心往上的從政目標，應該帶頭趕快繳交國土分區圖。

陳椒華強調，很多縣市目前都還在籌畫產業園區，例如台中市的清水海風產業園區、清泉崗附近的通和產業園區以及望高寮產業園區等；國土計畫內就有城鄉區，可開發的區域已經很多，不希望地方政府不顧國土安全。

陳椒華說，《國土計畫法》上路延宕，最大的問題就是在野黨執政的縣市應該趕快繳交國土分區圖，農地的安全就是糧食安全，就是國家安全，目前有多優良農地要變更為產業園區 已經嚴重影響到國家安全。

彰化縣環境保護聯盟主任吳慧君表示，彰化縣開發案搶在國土計畫上路前積極進行開發程序，彰化八卦山就有三個開發案，包含鴻大產業園區開發案、雙倫事業廢棄物掩埋場、花壇鄉三家段土石方資源堆置場，還有大城鄉的三豐產業園區開發案。

吳慧君批評，內政部國土計劃委員會2020年就曾針對鹿港打鐵厝產業園區案，提出「缺乏區位適宜性，且其區位非屬原依區域計畫法畫定之工業區擴大，請彰化縣政府再予檢討」。但彰化縣政府無視時此項決議，目前自救會提請行政訴訟中，她呼籲，中部縣市政府盡快提出國土功能分區圖，讓《國土法》可以如期上路，不要讓國土失序更加嚴重。