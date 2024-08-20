國土計畫法明年4月30日將上路，內政部今舉行「國土計畫政策說明研討會」，內政部整劉世芳致詞時強調，賴清德總統上周召開氣候變遷委員會，全球暖化也首重國土管理重要性，不過，劉世芳致詞完，環團人士隨即起身舉牌喊聲「這樣的溝通不夠」；財團法人淨竹文教基金會林聖崇說，地方政府誤解，雲林縣政府已經開這麼多場說明會，中央也應比照，至少500場。

劉世芳表示，國土計畫是沒有顏色，因應全球氣候變遷，因應台灣在地球公民角色上，是框架式的立法，十年前立法當然會有一些缺失，現在要做的是在缺失中求取最大共識，中央和地方政府必須溝通，不分藍綠已經有11個縣市將國土計劃分區圖送到內政部國土署，其他縣市還在舉辦研討會，都知道相關進度，未來會有3分之2以上會送上來。

劉世芳說明，國土功能分區圖送上來後要審視，對於從水資源或國土利用上是否合理配置，這絕對不是公務機關單獨做決定，而是請許多國土專家來一起討論給予建議，地方縣市政府有任何土地地目要變更，都是按照現在《都市計畫法》程序，而這些程序本來就存在，沒有任何扞格。

劉世芳指出，但有些地方縣市政府把這兩個合在一起想用拖延的方式，國土計畫法已經延長一次，結果一事無成，拖延反而害了全球氣候變遷迫在眉睫應該依法行政，應該依既有政策去走。

針對環團建議至少要半500場說明會，劉世芳回應，按照政策說明會中南部還是會繼續辦，但要達到500場不太可能。

媒體追問，環團擔憂各黨執政都以經濟發展為由，大肆幫財團圈地，對此，劉世芳表示，圈地與否是財團炒作的範圍，不在《國土計畫法》涵蓋的範圍內。

她舉例，以凱米颱風來看，如果水災這麼大，電腦模擬西部地區水量會增加，東部北部山坡地造成崩塌狀況也會越來越嚴重，這不是普通加蓋堤防就能解決，要從國土計畫保育來看，包括山坡地是否能利用，或是工業區設置是不是擷取優秀的農地來當成工業區建地，這些改變，縣市政府都必須依照《都市計畫法》條件，送到都委會審查，這是兩個完全不同的行政程序。

國土署長吳欣修坦言，依照目前來看，即便走區域計畫法，很多案子以前就沒有過，的確有很多人企圖藉此機會，想讓地方政府強行通過，或是想辦法突破、甚至拖延，讓案子有機會通過，但是區域計畫法或國土計畫法相關審查條件，對於農地保護條件都沒有改變，甚至比較嚴格，不太可能畫進來就有機會可以通過，這是外面炒作土地的人善用的話術。