內政部今天舉辦國土計畫政策說明研討會，說明國土計畫政策內容及上路前準備工作，環團會前召開記者會。（監督施政聯盟提供／蔡佩珈台北傳真）

《國土計畫法》將在明年5月上路，目前已有11縣市政府提交國土功能分區圖草案，內政部今天舉辦國土計畫政策說明研討會，說明國土計畫政策內容及上路前準備工作，環團會前召開記者會強調，政府應提出完整守護農地的配套措施，保護國土及確保糧食自給率，也呼籲縣市政府儘速交件，使國土計畫如期上路，避免農地被任意變更。

中科汙染搜查線代表徐宛鈴表示，雲林等農業大縣提出農業權爭議，突顯農地被賦予全國糧食安全重責大任，卻沒有得到相對應重視和支持，導致國土計畫劃設農業發展地區的美意，呼籲行政院別放任農民、地主自行吸收成本，導致農地淪為城鄉發展或產業開發儲備用地，應確保農業發展地區具備可耕作的農地及水源品質、補助，積極維持可耕農地條件。

守護台灣白魚永續棲地自救會代表吳美育則表示，南投埔里一新里社區既有茭白筍農產業與公部門合作10年，終於營造與保育類台灣白魚共生的世界級里山典範，如今被中友百貨集團違法破壞、開發為旅館度假村，更欲搶在國土計畫施行前，變更這塊山坡地保育區農牧用地，南投縣政府至今拒送國土功能分區圖予內政部，令人非常氣憤與失望，呼籲南投縣政府儘速交件，勿任意變更農地，使國土計畫如期上路，守住埔里好山好水、台灣白魚棲地。

爭好氣聯盟發起人許心欣也提到，台中大肚山、南投埔里、花蓮七星潭當地有產業園區或大型旅館欲在國土計畫上路前闖關變更用地，她希望延宕多年的國土計畫法明年準時上路，並做好政策說明及溝通，切勿再為土地炒作者開後門，讓國家失去更多珍貴農地。

她表示，多個農業縣反映農民農地土地功能分區畫設疑問，農業部卻只派科長出席研討會，根本不重視此議題。此外，今天的會議不該只在台北辦，內政部應到各縣市召開。