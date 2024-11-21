立法院內政委員會今天初審通過《國土計畫法》修正案，針對外界關切的展延期限，因朝野立委對於要延多久沒有共識，部分立委也要求內政部必須先完備相關配套和補償措施再上路，最後相關條文保留送黨團協商。

《國土計畫法》原擬明年4月底上路，由於地方爭議聲不斷，雖然已有14個地方政府送交國土功能分區圖草案至內政部，但仍有8個縣市未提送，已提送的縣市也傳出地方反對聲浪，連民進黨內部都有異聲，立法院內政委員會今天審查朝野立委共27個修法版本。

外界最關切的展延時間問題，朝野有不同意見，有人主張如期上路，也有要求延長2年到4年不等。民進黨立委林淑芬認為，《國土計畫法》不能一延再延，既然已經有14個縣市送交國土功能分區圖草案並報到中央審議，就沒必要被其他不願做功課的縣市拖住。

民進黨立委黃捷也表示，國土計畫法無限期展延不是辦法，既然多數縣市都已繳交功能分區圖，就應讓他們如期上路，分批實施；無黨籍立委高金素梅也主張，已經先提出國土功能分區圖草案的縣市可以率先公告，尤其原鄉地區有很多屬於違建，好不容易等到國土計畫法，應該讓已經準備好的縣市先通過。

不過國民黨立委許宇甄認為，此次朝野立委提出的27個版本修正案，很多都是要求展延，顯示這是大家一致的目標，目的都是希望把相關的配套措施和補償措施先做好再來上路。

國民黨立委徐欣瑩指出，內政部提供的圖資版本過於老舊，很多與實際使用狀況不符，也導致許多已無使耕作的農地，被畫入特定農業區，類似問題都應該先解決。

針對延長與否的問題，列席的國土署長吳欣修也認為，立委提案的版本眾多，出發點不太一致，建議保留送黨團協商。國民黨牛煦庭等立委也表示，既然無法達成共識，保留送協商也不失為解決的辦法，請內政部再回去蒐集各方的意見，拿出相關配套措施。

會議主席徐欣瑩最後宣布，內政委員完成《國土計畫法》草案審查，有關展延期限等條文則保留送交黨團協商。