勞動部勞力發展署北分署吳姓公務員輕生案持續延燒，有網友稱吳男被發現死亡後過兩天才被發現、消防用輪椅協助運遺體「假裝人活著」還坐電梯，更為此不蓋白布，新北市長侯友宜今（21）日發文力挺消防，表示同仁出勤總得面對不同狀況，不變的是竭力在鬼門關前搶時間、搶人命。

有網友質疑，新北消防配合北分署作秀「替死人急救」 、「假裝人活著坐電梯」，侯友宜今天表示，或許有些人認為「照程序走」聽起來僵硬，但第一線警消和救護人員都知道，每個步驟都是一個機會，甚至是一個家庭的希望。「我非常清楚，同仁出勤總得面對不同狀況，不變的是竭力在鬼門關前搶時間、搶人命」，侯友宜深深感謝所有助人救難的打火弟兄姐妹。

勞動部勞力發展署北分署吳姓公務員輕生案持續延燒，有網友稱吳男被發現死亡後過兩天才被發現、消防用輪椅協助運遺體「假裝人活著」還坐電梯，更為此不蓋白布，新北市長侯友宜今（21）日發文力挺消防。（翻攝自臉書）

新北市消防局則表示，4日上午7時51分消防依序接獲3通報案電話，隨即派遣2輛救護車前往處置。救護人員抵達後，依現場人員引導至該分署4樓資訊小組辦公室，經評估患者無生命徵象且身體呈現僵硬狀態，隨即依救護流程進行CPR急救，並應家屬要求將患者送醫。

消防局表示，在搬運患者下樓期間，因現場空間狹小，救護人員採用椅式擔架將患者經由電梯運至一樓，再移動至擔架床上，並迅速送往醫院急救。上述整體報案受理及救護處置全程均依相關規定執行。