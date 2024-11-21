農業部政務次長黃昭欽今（21）日率所屬前往金門拜會縣長陳福海，共同商討漁港基礎建設以提升地區漁業發展；未來更將與水產試驗所合作，輔導漁民硬體設施、養殖技術及後端銷售等問題的改善，打造金門漁業特色品牌。

陳福海指出，金門縣早期屬於戰地，多由國防部挹注經費進行國防基礎建設，惟自1992年戰地任務解除，建設經費顯著減少，經濟也明顯蕭條，特別是漁港基礎建設錯過中央投資漁港建設時機，近年大量使用縣政經費，致經費不足，故需請中央主管機關依據相對預算項目增加對金門縣補助經費，協助漁港基礎建設。另外，近年為利控管漁船出港，將轄內泊地廢除，影響漁民獎勵休漁及油料補貼的申請，希望中央主管機關能有更友善的措施及機制，保障地區漁民的權益。

黃昭欽表示，金門位處地域敏感地區，需以特別方式處理，並以人民為優先考慮，牡蠣養殖為金門重要產業，農業部也重視地區養殖現況，今日上午也在縣府及水試所等人員帶領下，前往烈嶼鄉上林周邊海域進行牡蠣養殖的會勘，期望未來與金門縣政府及水產試驗所進行合作，將地方產業帶往正向的發展。

陳福海補充說，金門縣未來將會成為指標性的島嶼，應善用地區優勢，進行漁業及民生等交流，且近期陸續有陸客到金門自由行，購買台灣的商品，若能發展金門的產品如牡蠣，打造金門品牌，讓地區漁民有機會重新站穩腳步，發展金門的漁業產業，並擴及地區的特產品，提升產業發展，帶動就業機會。藉由產、官、學、研各單位的相輔相成，建構優質漁業環境，提供漁民更多的漁業資源。