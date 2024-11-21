英國國防部週三（20）公布了一系列國防開支削減計畫，將影響陸軍、海軍及空軍的作戰能力。新上任的工黨政府計畫延續前保守黨政府多年的緊縮政策，並考慮進一步削減軍費。在最近的一次演習中，兩艘航母特別脆弱，大多數情境都遭到對手用飛彈擊沉，而艦載F-35Ｂ戰機過於昂貴，英國難以維持、海軍艦艇缺乏料件、經費問題導致英國開始思考是否要除役其中一艘航母。

據《軍事觀察》（Military Watch）21日報導，英國《泰晤士報》（Times）指出，英國航母伊麗莎白女王號（HMS Queen Elizabeth）與威爾斯親王號（HMS Prince of Wales）參與了一次模擬大規模衝突的軍事演習，測試它們在面對「壓倒性武力」下的生存能力。

英國航母伊麗莎白女王號（HMS Queen Elizabeth）與威爾斯親王號（HMS Prince of Wales）。（英國國防部）

然而，演習結果顯示，兩艘航母在大多數情境中均遭擊沉，特別容易受到飛彈攻擊。這個結果引發擔憂，因為中國大陸作為北約的潛在對手之一，在反艦飛彈技術上領先全球，而俄羅斯與北韓也在該領域取得進展。

是否保留兩艘航母成焦點

在軍費削減壓力下，是否維持兩艘航艦服役成為高層討論的重點。《泰晤士報》指出，近期的一次高層會議中提出「可能廢除至少一艘航母，以紓解財務壓力」。

其中一個主要問題是，英國無法負擔為兩艘航母配備足夠數量的F-35B隱形戰機。F-35B是目前全球最昂貴的戰鬥機型，也是唯一能從英國航艦起降的飛機，但英國的預算難以支撐所需數量。航母的高昂運行成本卻無法換來其完整效能，使其效用備受質疑。

可靠性問題與運營挑戰

除財務問題外，兩艘航母還面臨運營和可靠性挑戰。伊麗莎白女王號因推進軸意外故障，將缺席即將舉行的北約聯合演習，而威爾斯親王號在2023年更因維修問題被拆卸零件來支援姊妹艦運作。過去航艦還曾遭遇淹水、飛機墜毀等問題，嚴重影響作戰準備能力。此外，海軍內部報告指出，英國航艦操作訓練不足，增加人員風險。

作為航艦的主要護航艦，45型驅逐艦同樣面臨重大可靠性問題2021年，6艘驅逐艦中僅有一艘可正常運行，其性能遠遜於美國、中國大陸、日本和韓國的同類艦艇，而其火力更僅有他國同級艦的一半。

潛在選項

由於艦隊能力有限，英國曾考慮退役其中一艘航艦。選項包括將其出租給美國海軍或出售給印度海軍，並為其加裝攔截裝置以提升使用價值。在面對財政壓力與國防需求間的權衡，英國未來的軍事策略與航艦命運仍充滿不確定性。